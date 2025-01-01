В Прикамье начался набор волонтёров для Всероссийского голосования за объекты благоустройства Стать добровольцем может любой гражданин РФ от 14 лет Поделиться Твитнуть

Жителей Пермского края старше 14 лет приглашают стать волонтёром Всероссийского голосования за объекты благоустройства, которое проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В обязанности добровольцев входит работа в информационном поле: на массовых мероприятиях и в общественных местах, где они будут помогать всем желающим проголосовать за благоустройство общественных пространств в их населённых пунктах.

Чтобы вступить в команду добровольцев, нужно зарегистрироваться на сайте ДОБРО.РФ в разделе «Голосование за благоустройство 2025».

Добавим, что по количеству зарегистрированных волонтёров по итогам 2024 года Прикамье вошло в топ-5 регионов России.

Напомним также, что до 23 марта от населения Пермского края в возрасте от 14 лет принимаются предложения по общественным пространствам, которые будут вынесены на Всероссийское онлайн-голосование за выбор территорий для благоустройства в 2026 году.

Приём заявок идёт на портале «Госуслуги». Для участия необходимо заполнить форму, предложить территорию и поделиться своими инициативами по её благоустройству.

В 2024 году в голосовании проекта «Формирование комфортной городской среды» приняли участие свыше 378 тыс. жителей региона. На конкурс было представлено более 60 объектов из 22 территорий Прикамья, для благоустройства на 2025 год были выбраны 23 общественных пространства.

Как сообщал ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году планируется благоустроить 50 дворов и 49 парков, скверов и главных пешеходных улиц.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.