Жители Пермского края могут подать свои предложения по благоустройству общественных пространств Заявки принимаются до 23 марта Поделиться Твитнуть

От населения Пермского края в возрасте от 14 лет принимаются предложения по общественным пространствам, которые будут вынесены на Всероссийское онлайн-голосование за выбор территорий для благоустройства в 2026 году.

Приём заявок продлится до 23 марта на портале «Госуслуги». Для участия необходимо заполнить форму, предложить территорию и поделиться своими инициативами по её благоустройству.

В региональном министерстве ЖКХ и благоустройства отмечают, что в этом году Всероссийское онлайн-голосование в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» пройдёт уже в шестой раз. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что в течение года в Прикамье будет обустроено около 100 объектов, в числе которых дворовые и общественные пространства.

«Граждане могут высказать свое мнение и определить приоритетные направления обустройства на следующий год, на которые в первую очередь должны обратить внимание краевые и муниципальные власти», — отмечал губернатор.

В 2024 году в голосовании проекта «Формирование комфортной городской среды» приняли участие свыше 378 тыс. жителей региона. На конкурс было представлено более 60 объектов из 22 территорий Прикамья, для благоустройства на 2025 год были выбраны 23 общественных пространства.

В частности, 21 тыс. голосов получил проект по благоустройству Сквера журналистов в Перми. Также по итогам голосования преобразятся территория в Комсомольском парке в Березниках, сквер по ул. Северной в Соликамске, сквер «Изумрудный город» в Углеуральском в Губахинском округе.





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