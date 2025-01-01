Общественная палата Прикамья и Ресурсный центр поддержки ТОС подписали соглашение Организации договорились о проведении совместных мероприятий Поделиться Твитнуть

фото предоставлено Общественной палатой Пермского края

Председатель Общественной палаты Пермского края Лилия Ширяева и руководитель Ресурсного центра поддержки ТОС Пермского края Вячеслав Будин заключили соглашение о сотрудничестве.

Организации договорились о проведении совместных мероприятий, в том числе по общественному контролю.

Напомним, первые ТОС были созданы в Перми в 1990 году. В настоящее время в крае функционирует инфраструктура поддержки ТОС, они также активно участвуют в социальном проектировании.

Сегодня на территории края осуществляют свою деятельность почти 700 ТОС, из которых 131 ТОС является юридическим лицом.

После подписания соглашения на заседании благодарственным письмом Общественной палаты Пермского края награждён Станислав Ольшанецкий, председатель МОО ТОС «Акуловский», инспектор общественного контроля Общественной палаты Прикамья.

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