В минобре Прикамья прокомментировали попытку подростка совершить поджог Юноша пришёл в образовательное учреждение с зажигательной смесью Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В министерстве образования Пермского края «Новому компаньону» подтвердили информацию об инциденте в Лысьвы, куда девятиклассник пришел с намерением поджечь одноклассников в кабинете. В ведомстве пояснили, что на странное поведение подростка обратил внимание другой ученик. Он отвёл его к социальному педагогу, а затем в школу сразу вызвали и родителей мальчика.

«Благодаря бдительности учащихся и быстрому реагированию педагогов в школе ничего не произошло. Да и сам школьник уже раскаялся и сожалел о своих намерениях. Сейчас в ситуации разбираются правоохранительные органы и медицинские службы», — рассказали в краевом минобре.

Напомним, о том, что девятиклассник планировал совершить поджог в классе, где находились его одноклассники, стало известно сегодня. Сообщалось, что его не было на уроках из-за болезни, а 6 марта он вернулся с тяжёлым портфелем. Пройдя охрану, он направился в уборную, где переоделся и достал из сумки приготовленную горючую смесь. Его заметил ученик одиннадцатого класса и сообщил об этом социальному педагогу.

На камерах видеонаблюдения учитель увидел, как мальчик подходит к кабинету, где сидели его одноклассники, но затем отходит от двери, спускается на первый этаж и начинает плакать.

Педагог отвёл юношу в кабинет, где выяснил, что тот хотел поджечь класс, чтобы напугать сверстников, но в последний момент испугался сам. Прибывшие сотрудники полиции допросили подростка и отправили на обследование в больницу.

В рюкзаке у него обнаружили несколько баллончиков, коктейли Молотова, икону, ножи, зажигалку, игрушки и ноутбук. Родственники утверждают, что мальчик не жаловался им на травлю или проблемы в учёбе.

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