В Прикамье школьник собирался поджечь кабинет с одноклассниками Но передумал в последний момент Поделиться Твитнуть

Дарья Крутикова

Архив ИД «Компаньон»

В Лысьве Пермского края ученик девятого класса планировал совершить поджог в классе, где находились его одноклассники, но в итоге отказался от задуманного и расплакался. О происшествии пишет тг-канал Baza.

С конца февраля подросток отсутствовал в лицее по болезни, а 6 марта вернулся в класс с тяжёлым портфелем. Пройдя охрану, он направился в уборную, где переоделся и достал из сумки приготовленную горючую смесь. Его заметил ученик одиннадцатого класса и сообщил об этом социальному педагогу.

На камерах видеонаблюдения учитель увидел, как лицеист подходит к кабинету, где сидели его одноклассники, но затем отходит от двери, спускается на первый этаж и начинает плакать.

Педагог отвёл юношу в кабинет, где выяснил, что тот хотел поджечь класс, чтобы напугать сверстников, но в последний момент испугался сам. Прибывшие сотрудники полиции допросили подростка и отправили на обследование в больницу.

В рюкзаке у него обнаружили несколько баллончиков, коктейли Молотова, икону, ножи, зажигалку, игрушки и ноутбук. Родственники утверждают, что мальчик не жаловался им на травлю или проблемы в учёбе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.