Более 23 тысяч человек бесплатно посетили в Перми муниципальные катки Завершился проект «Ледовый сезон» Поделиться Твитнуть

фото: pxhere

7 марта в Перми завершился проект под названием «Ледовый сезон», об этом сообщили в городском комитете по физической культуре и спорту.

Напомним, с 18 декабря прошлого года пермяки имели возможность бесплатного посещения шести городских катков по вторникам, средам и пятницам с 20:00 до 22:00. За время действия «Ледового сезона» в рамках бесплатных часов работы катки приняли свыше 23 тыс. посетителей. Наибольшим спросом в текущем году пользовались катки на стадионах «Гайва», «Авангард» и «Спутник».

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что каток возле Театра-Театра закроется для посетителей 10 марта. Об этом изданию сообщили в минспорта Пермского края. Как уточнили в ведомстве, в этот день каток проработает только до середины дня. Посещение катка тоже было бесплатное, но по предварительной регистрации. Напомним, центральный городской каток площадью свыше 2 тыс. кв. м был открыт 30 декабря.

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