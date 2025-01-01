Стала известна дата закрытия катка на эспланаде Перми Поделиться Твитнуть

Министерство спорта Пермского края

Каток возле Театра-Театра закроется для посетителей 10 марта. Об этом сообщили в минспорта Пермского края. Как уточнили в ведомстве, в этот день каток проработает до середины дня.

Напомним, центральный городской каток был открыт 30 декабря. Его общая площадь — свыше 2 тыс. кв. м. Ледовая арена состоит из основного и детского катков. Рядом работают зона отдыха с кафе-верандой, декорированные фотозоны, прокат коньков. Посещение катка бесплатное, но по предварительной регистрации. Каток работает каждый день с 10.00 до 22.00, а по пятницам и выходным — до 23.00. С 16.00 до 17.00 каток закрывают на техническое обслуживание.

Напомним, в связи с переменчивой погодой (оттепелями и морозами) каток этой зимой неоднократно закрывался.

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