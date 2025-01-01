На трассе под Пермью в кювет опрокинулся грузовик Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Утром 10 марта на трассе в окрестностях Перми произошло ДТП с участием грузовика, который перевернулся в придорожную канаву. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале «ЧП ДТП Пермь».

На кадрах, опубликованных местными жителями, запечатлена перевёрнутая белая фура, лежащая в кювете на объездной дороге вблизи Краснокамска. Кабина грузовика и часть полуприцепа оказались в снежном завале, а задняя часть полуприцепа поднялась вверх.

Автор публикации сообщает о возникшей на месте аварии автомобильной пробке.

Очевидец рекомендует водителям ехать через Краснокамск, поскольку на объездной дороге у районе моста в сторону Оверят движение затруднено в обоих направлениях.

Согласно данным «Яндекс.Карт», в указанном месте действительно было отмечено дорожно-транспортное происшествие и скопление машин.

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