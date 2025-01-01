Экс-глава Кунгура остаётся руководителем Совета муниципалитетов Прикамья Вадим Лысанов возглавляет Совет с 2023 года Поделиться Твитнуть

Вадим Лысанов. Фото: kungur-adm.ru

Краевые власти не планируют менять руководителя Совета муниципальных образований Пермского края. Уходящий 10 марта в отставку глава Кунгурского муниципального округа Вадим Лысанов продолжит возглавлять Совет. Об этом пишет газета «Звезда», ссылаясь на источник в администрации губернатора.

По словам источника издания, решение оставить чиновника в этой должности связано с его профессионализмом. Лысанов возглавляет Совет с 2023 года.

С 11 марта и.о. руководителя Кунгурского муниципального округа станет заместитель главы Василий Толстой.

Как ранее писал «Новый компаньон», городская прокуратура Кунгура обратилась в суд с административным иском, в котором пытается оспорить законность решения местной думы о добровольной отставке Лысанова. В надзорном ведомстве настаивают на прекращении его полномочий с формулировкой «в связи с утратой доверия».

В прокуратуре напомнили, что в январе, после проверки соблюдения антикоррупционного законодательства, перед окружной думой поднимался вопрос увольнения Лысанова из-за выявленных нарушений.

Прокуратура установила, что Лысанов не предпринял действий для урегулирования конфликта интересов между ним и руководителем муниципального учреждения: выяснилось, что между ними были близкие отношения. Кроме того, этому руководителю МУ был незаконно предоставлен в аренду земельный участок.

Напомним, в конце февраля депутаты думы отклонили требования прокурора, но в тот же день полномочия главы были прекращены в связи с его отставкой по собственному желанию.

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