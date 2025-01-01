Прокурор в суде требует уволить главу Кунгура в связи с утратой доверия На заседании местной думы в феврале Вадим Лысанов сложил полномочия добровольно Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Кунгуре городская прокуратура обратилась в суд с административным иском, оспаривающим законность решения местной думы о добровольной отставке главы округа Вадима Лысанова. Прокуратура настаивает на прекращении его полномочий из-за «утраты доверия», сообщили в пресс-службе надзорного органа.

В прокуратуре напомнили, что в январе, после проверки соблюдения антикоррупционного законодательства, перед окружной думой поднимался вопрос об увольнении Лысанова из-за выявленных нарушений.

Прокуратурой было установлено, что Лысанов не предпринял действий для урегулирования конфликта интересов между ним и руководителем муниципального учреждения: выяснилось, что между ними были близкие отношения. Кроме того, этому руководителю МУ был незаконно предоставлен в аренду земельный участок.

Напомним, в конце февраля депутаты думы требования прокурора отклонили, но в тот же день полномочия главы были прекращены в связи с его отставкой по собственному желанию.

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