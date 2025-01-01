В Прикамье депутаты приняли добровольную отставку главы Кунгура Вадима Лысанова Исполнять обязанности руководителя округа будет Василий Толстой Поделиться Твитнуть

Вадим Лысанов. Фото: kungur-adm.ru

На заседании Кунгурской городской думы депутаты приняли добровольную отставку главы округа Вадима Лысанова. Ранее прокуратура Кунгура обратилась в думу и потребовала досрочно прекратить полномочия Лысанова в связи с конфликтом интересов. Однако депутаты отклонили это требование. Но в итоге приняли отставку Вадима Лысанова по собственному желанию.

Как уточняет «Коммерсантъ-Прикамье», последний рабочий день действующего главы — 10 марта. По данным Properm.ru, вместо Лысанова исполнять обязанности главы будет Василий Толстой.

Вадим Лысанов в 2011 году возглавил Кунгурский муниципальный район. В 2020 году, заручившись поддержкой краевых властей, возглавил Кунгур и инициировал объединение поселений района в единый муниципальный округ. После завершения реорганизации в 2021 году депутаты местной думы избрали его главой нового муниципалитета.

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