В Прикамье депутаты приняли добровольную отставку главы Кунгура Вадима Лысанова
Исполнять обязанности руководителя округа будет Василий Толстой
На заседании Кунгурской городской думы депутаты приняли добровольную отставку главы округа Вадима Лысанова. Ранее прокуратура Кунгура обратилась в думу и потребовала досрочно прекратить полномочия Лысанова в связи с конфликтом интересов. Однако депутаты отклонили это требование. Но в итоге приняли отставку Вадима Лысанова по собственному желанию.
Как уточняет «Коммерсантъ-Прикамье», последний рабочий день действующего главы — 10 марта. По данным Properm.ru, вместо Лысанова исполнять обязанности главы будет Василий Толстой.
Вадим Лысанов в 2011 году возглавил Кунгурский муниципальный район. В 2020 году, заручившись поддержкой краевых властей, возглавил Кунгур и инициировал объединение поселений района в единый муниципальный округ. После завершения реорганизации в 2021 году депутаты местной думы избрали его главой нового муниципалитета.
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