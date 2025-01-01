В Прикамье прокуратура добивается отставки главы Кунгурского округа Надзорный орган обнаружил конфликт интересов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В связи с обнаружением конфликта интересов прокуратура Кунгура обратилась в думу Кунгурского муниципального округа с требованием о досрочном прекращении полномочий Вадима Лысанова, главы муниципалитета. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Лысанов сообщил журналистам, что знает о представлении прокуратуры, однако ознакомился с ним лишь бегло. «Придет представление — рассмотрим. Пойдут в суд — будем судиться», — заявил глава округа. По информации источника, знакомого с ситуацией, рассмотрение представления возможно на заседании думы в четверг, 27 февраля.

Вадим Лысанов с 2011 года руководил Кунгурским муниципальным районом. В 2020 году, заручившись поддержкой краевых властей, Лысанов возглавил Кунгур и инициировал объединение поселений района в единый муниципальный округ. После завершения реорганизации в 2021 году депутаты местной думы избрали его на должность главы нового муниципалитета.

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