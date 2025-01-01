Из состава задолжавшего налоговой ООО сети пермских кондитерских вышли учредители Сумма долга составила 106 млн рублей Поделиться Твитнуть

Из состава учредителей пермского ООО «Кондитерская Виолетт» вышли бизнесмены Андрей Скрябин и Алёна Созинова. Соответствующая информация отображена в истории изменений в ЕГРЮЛ 5 и 6 марта. Согласно выписке из реестра, 50% доли в уставном капитале принадлежит Анне Хазиевой, 50% — ООО.

Первым на изменения обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье». Как напоминает издание, ранее ФНС установила, что ООО и несколько связанных с ней юридических лиц недоплатили налоги, пени и штрафы на общую сумму около 106 млн руб.

Следственный комитет по Пермскому краю возбудил уголовное дело по пп. «а» и «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Дело в декабре было направлено в Свердловский районный суд Перми. По мнению следствия, Ольга и Олег Созиновы и Ольга Скрябина имели отношение к руководству сети кондитерских «Виолет» и занимались дроблением бизнеса для оптимизации налогообложения.

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