За 9 марта в Прикамье произошло девять пожаров Погибших и травмированных нет Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

По данным ГУ МЧС по Пермскому краю, за прошедшее воскресенье, 9 марта, в регионе было потушено девять пожаров. В частности, в Перми зафиксировано три случая возгорания, в Добрянском и Пермском муниципальных округах — по два, а в Березниковском и Чусовском городских округах — по одному. Сообщается, что жертв и пострадавших в результате пожаров нет.

Для улучшения противопожарной обстановки, 9 марта в Пермском крае работали 205 профилактических групп, общей численностью 460 человек. Ими было проведено 1 648 обходов жилых домов, в ходе которых 2 698 граждан получили инструкции по соблюдению правил пожарной безопасности. Кроме того, было распространено 2 194 информационных листка.

Ранее «Новый компаньон» писал о пожаре 7 марта в здании школы по адресу ул. Светлая, с. Фролы. По приезду пожарных к месту вызова выяснилось, что возгорание светильника в актовом зале школы уже потушено. Всего из здания школы было эвакуировано 1600 человек, из них 1450 учащихся, никто не пострадал.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.