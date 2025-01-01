В селе Фролы под Пермью загорелась школа Из здания эвакуировано 1600 человек Поделиться Твитнуть

В ГУ МЧС по Пермскому краю подтвердили информацию об эвакуации учащихся и персонала из школы в с. Фролах Пермского муниципального округа.

«Пожарно-спасательные подразделения выехали по сообщению о пожаре в здании школы по адресу ул. Светлая, с. Фролы. Проводится эвакуация и разведка обстановки. Информация оперативная, подлежит уточнению», — рассказали в ведомстве.

Ранее в соцсетях появились сообщения, что в учебном заведении задымился прожектор в актовом зале.

UPD. По приезду пожарных к месту вызова выяснилось, что возгорание светильника в актовом зале школы уже потушено. Сотрудники ведомства поблагодарили персонал за оперативные и грамотные действия, что позволило не допустить распространения огня. Всего из здания школы было эвакуировано 1600 человек, из них 1450 учащихся, никто не пострадал. На сообщение о пожаре реагировало 32 огнеборца, привлекалось восемь единиц техники.

Напомним, во Фролах по ул. Светлой, 2 находится одна из самых больших школ в России. Она называется «Навигатор». Её построил Трест №14 в 2017 году, она занимает площадь 25 тыс. кв. м.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.