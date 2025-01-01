Стали известны итоги снегопада 9 марта в Прикамье Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В воскресенье, 9 марта, область осадков в Пермском крае сместилась к северу от первоначального прогноза. В результате в Кудымкаре, Кочёво, Верещагино, Кунгуре и Чёрмозе выпало около 6 мм осадков, что соответствует приблизительно 6 см снежного покрова. В Перми зарегистрировано 5 мм осадков. В Чайковском также выпало 6 мм, но в виде смешанных осадков — снега и дождя, поскольку к вечеру температура в городе повысилась. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Согласно прогнозам, 10 марта в регионе сохранятся снегопады, но они приобретут ливневый характер в виде кратковременных, но интенсивных зарядов.

По мере заполнения циклона в ночь на вторник, 11 марта, в Прикамье ожидается похолодание: на востоке края до -20° и ниже, а в Перми — до -10…-12°. Затем начнётся потепление, обусловленное притоком воздушных масс со Средиземноморья, с пиком 14-15 марта. Характерной чертой потепления станут обильные дожди, что необычно для марта, а не высокие температуры (в Перми ожидается до +4°).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.