Завершено расследование гибели оператора погрузчика возле ТЦ «Радуга» в Перми Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы головы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми завершено расследование трагического инцидента, произошедшего с работником ООО УК «Радуга». В расследовании принимали участие представители Гострудинспекции, Социального фонда, профсоюза и администрации Свердловского района Перми.

Как было установлено, 12 декабря 2024 года оператор автопогрузчика, выполняя задачу по уборке снега на парковке возле ТЦ «Радуга», приблизился к пропускному пункту и, высунувшись из окна, случайно задел рычаги управления ковшом. Это привело к тому, что работника зажало между крышей и ковшом погрузчика, что стало причиной его смерти.

Экспертиза показала, что мужчина скончался из-за множественных травм головы, шеи и грудной клетки, включая переломы костей черепа и лица.

По заключению Гострудинспекции, причиной трагедии стало отсутствие должного инструктажа. Также отмечается неосторожность самого пострадавшего.

Как сообщили в инспекции, лица, ответственные за нарушения, приведшие к несчастному случаю, определены. Разработан план мероприятий для предотвращения подобных инцидентов. Работодатель оштрафован.

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