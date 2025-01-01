Реальная зарплата в Пермском крае за 2024 год выросла на 8,1% Самые высокие доходы сложились в добывающей промышленности Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Пермьстата, с января по декабрь 2024 года среднемесячная начисленная зарплата в Пермском крае достигла 73 291,6 руб. Это на 17,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. С учётом индекса потребительских цен, реальная начисленная заработная плата за тот же период (январь-декабрь 2024 года) показала рост на 8,1% по сравнению с январём-декабрём 2023 года. Таким образом, покупательская способность заработной платы также увеличилась.

Самая высокая зарплата в Прикамье в 2024 году сложилась в двух видах экономической деятельности: добыча полезных ископаемых — 107,9 тыс. руб. в месяц (119,3% к итогам 2023 года) и информация и связь — 107,6 тыс. руб. (113%).

Самые низкие доходы зафиксированы у сотрудников гостиниц и предприятий общественного питания — 42,2 тыс. руб. (116% к итогам 2023 года). Работники в сфере операций с недвижимым имуществом зарабатывали не намного больше — 44,7 тыс. руб. в месяц (130%).

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