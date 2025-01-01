В ГАИ Прикамья предупредили о резком ухудшении дорожной ситуации Сотрудники Госавтоинспекции перешли на усиленный режим несения службы Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В связи с изменениями погодных условий Госавтоинспекция Пермского края напомнила участникам дорожного движения о соблюдении правил безопасности.

В ведомстве отметили, что температурные колебания и обильное выпадение осадков в виде снега продолжаются в нашем регионе. В связи с ухудшением погодных условий существует вероятность возникновения ДТП, заторов на дорогах, сбоев в работе общественного транспорта. Сотрудники Госавтоинспекции перешли на усиленный режим несения службы.

Сотрудники Госавтоинспекции призвали водителей в сложных погодных условиях проявлять повышенную осторожность и внимательность на дорогах, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами.

Напомним, днём 9 марта на федеральной трассе М-7 «Волга» произошла массовая авария с участием не менее пяти автомобилей. По данным минздрава, в аварии пострадали 7 человек, одна женщина погибла.

Синоптики рассказали, что 10 марта сильные снегопады в Прикамье продолжатся.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.