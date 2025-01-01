«Дочка» «Газпрома» из Пермского края снизила прибыль на 30% В то же время доход компании увеличился Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Компания «Газпром трансгаз Чайковский» опубликовала свои финансовые результаты за прошедший год. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», чистая прибыль организации уменьшилась на 30,3%, достигнув 818,5 млн руб. (в предыдущем году — 1,1 млрд руб.). В то же время доход компании увеличился до 88 млрд руб., что на 3% превышает показатель предыдущего года (в 2023 году — 85,4 млрд руб.). Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

«Газпром трансгаз Чайковский» занимается обслуживанием магистральных газопроводов «Газпрома», расположенных в Пермском крае и Удмуртии, общей протяженностью свыше 10,5 тыс. км. В структуру организации входят 18 филиалов, в том числе 12 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, 15 компрессорных станций, 251 газоперекачивающий агрегат, а также 7 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. В ведении компании находятся 122 газораспределительные станции. Штат предприятия составляет около 8 тыс. сотрудников.

Через Пермский край проходят 15 магистральных газовых линий, по которым осуществлялась транспортировка газа в европейские страны.

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