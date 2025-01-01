Началась подготовка к строительству музея железнодорожной техники в Перми Работы ведёт РЖД Поделиться Твитнуть

РЖД

Российские железные дороги (РЖД) планируют возвести в Перми музей, посвящённый железнодорожной технике. В рамках первого этапа проекта детской железной дороги, для которого уже подготовлена вся необходимая документация, будет построен выставочный комплекс и учебные классы, включающие аудитории для занятий и административные помещения. Этот этап строительства получил одобрение государственной экспертизы и разрешение на проведение работ. Об этом пишет издание «Текст».

Напомним, весь проект детской железной дороги разделён на четыре этапа. Помимо строительства детской железной дороги на втором этапе, планируется создание узкоколейной экскурсионной железной дороги на третьем. Четвертый этап предусматривает открытие экспозиционного центра узкоколейных железных дорог в историческом здании на ул. Максима Горького, 8. Все объекты будут размещены вдоль обновленной набережной реки Камы.

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