В Прикамье простились с погибшим в Курской области 24-летним Дмитрием Смородиным Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В пятницу, 7 марта, состоялось прощание с Дмитрием Смородиным, жителем Красновишерского округа Пермского края. Ему было 24 года, он погиб в зоне военных действий недалеко от границ с Украиной, сообщили местные власти.

«Солдат отдал свою жизнь, защищая мирное население Курской области от нацистов, вторгшихся на территорию России. Военнослужащий погиб 19 ноября 2024 года в населённом пункте Новоивановка Курской области при выполнении боевых задач по восстановлению территориальной целостности границ Российской Федерации. Дмитрий похоронен на кладбище г. Красновишерска», — говорится в публикации администрации округа.

Чиновники принесли искренние соболезнования семье и близким погибшего.

Ранее сообщалось, что при выполнении задач в ходе спецоперации на территории Украины погиб рядовой Андрей Завьялов из Сивинского муниципального округа. Церемония прощания состоится 11 марта.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.