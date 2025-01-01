На СВО погиб житель Прикамья Андрей Завьялов Ему было 37 лет Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Сивинского муниципального округа

При выполнении задач в ходе спецоперации на территории Украины погиб рядовой Андрей Завьялов. Об этом сообщает администрация Сивинского муниципального округа в соцсетях.

Андрей Завьялов родился 7 февраля 1986 года, а погиб 29 января 2024-го. Обстоятельства его гибели не раскрываются.

Церемония прощания состоится 11 марта в 12:00, митинг начнётся с 12:30 в Бубинском доме культуры (ул. Бубинская, 19).

Местные власти выразили глубокие соболезнования семье и близким погибшего.

Напомним, ранее «Новый компаньон» писал, что в Сиве похоронят ещё одного участника СВО — Артёма Утятникова 1998 г.р. Мужчина погиб 13 февраля. Иные обстоятельства его смерти власти не сообщили. С военнослужащим простятся 10 марта в 14:00 в Сиве. Там же состоится митинг.

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