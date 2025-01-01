В Прикамье простятся с погибшим на СВО сержантом Артёмом Утятниковым Он погиб в феврале этого года Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Сивинского округа

При выполнении задач в ходе спецоперации на территории Украины трагически погиб уроженец Сивы Артём Утятников. Об этом сообщает администрация Сивинского муниципального округа на официальной странице в соцсетях.

Артём родился 27 января 1998 года, участвовал в СВО в звании сержанта и погиб 13 февраля. Иные обстоятельства его смерти не приводятся.

Церемония прощания с военнослужащим пройдёт 10 марта в 14:00 в Сиве. Там же состоится митинг — с 14:30 в МУ «Сивинский центр культуры и досуга» (ул. Советская, 4).

«Выражаем глубокие соболезнования семье и близким погибшего. Вечная память и слава герою!» — говорится на странице муниципалитета ВКонтакте.

Напомним, ранее «Новый компаньон» писал о гибели в ходе СВО пожарного из Большесосновского муниципального округа Андрея Нилогова. Его похоронили 6 марта.

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