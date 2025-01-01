В Прикамье простились с погибшим на СВО пожарным Андрею Нилогову было 47 лет Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Большесосновского округа

В зоне СВО погиб житель Большесосновского муниципального округа Пермского края Андрей Нилогов. Об этом сообщили в местной администрации и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Андрей Нилогов родился 25 февраля 1977 года в д. Пыдосово Косинского района Пермской области. После завершения девяти классов в Бачмановской средней школе он продолжил образование в Коми-Пермяцком сельскохозяйственном техникуме, выбрав специальность агронома. Отслужив в рядах российской армии, Нилогов вернулся в сельское хозяйство, заняв должность агронома в СХПК «Юрковский». С 2005 по 2006 год временно исполнял обязанности председателя этого же сельхозкооператива. С 2007 по 2009 год руководил производством по переработке древесины. Перед уходом на фронт занимал должность водителя (пожарного) в 82-й пожарно-спасательной части 21-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Пермскому краю.

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