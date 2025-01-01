Власти Перми добиваются сноса ТЦ в центре города Иск подан в арбитражный суд Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Арбитражный суд Пермского края поступил иск от администрации Ленинского района Перми к предпринимателю Константину Субботину, зарегистрированному в Удмуртии. Городские власти требуют признать незаконным возведение двухэтажного строения по ул. Луначарского, 94а, и настаивают на его сносе. Исковое заявление пока не принято к рассмотрению, так как суд обнаружил неточности в документах.

Объект, согласно данным карт, находится на территории многоквартирного дома по ул. Луначарского, 94, занимая часть участка площадью 9 тыс. кв. м, рядом с парковкой торгового центра «Универсам» (ул. Борчанинова, 13), выяснил «Коммерсантъ-Прикамье». По информации 2Gis, в здании функционирует торговый центр с семью магазинами и точками оказания услуг.

Подобные иски о признании построек самовольными и их последующем сносе — не редкость. Например, администрация Ленинского района добивается демонтажа небольшого двухэтажного торгового центра, расположенного по ул. Попова, 66, около ТЦ «Айсберг».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.