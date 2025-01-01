Тренер пермской «Пармы» прокомментировал поражение в Казани от УНИКСа Поделиться Твитнуть

В рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ баскетбольный клуб «Парма» потерпел поражение от казанского УНИКСа со счётом 71:89 (14:14, 19:23, 17:23, 21:29).

Наибольшее количество очков в составе пермской команды набрал Ройс Хэмм, его результат — 19 очков. Александр Захаров добавил в копилку команды 16 очков.

После окончания матча главный тренер пермской команды Евгений Пашутин отметил, что его подопечные вынудили УНИКС прибегнуть к непривычной для них тактике игры. Он также добавил, что защита пермяков заставила соперников в заключительных четвертях перейти к индивидуальным действиям. По словам тренера, в стартовой четверти его команде удавалось контролировать оборонительные действия, однако в третьей и четвёртой четвертях было много пропущенных очков.

«Момент перелома наступил, когда соперники стали атаковать наших молодых игроков. Ройс Хэмм, Александр Захаров, Станислав Ильницкий справлялись, однако мы не можем играть 40 минут одной пятёркой, — сказал Пашутин. — Акун-Пёрселл забивал даже сложные броски со стэпбэка. УНИКС перешёл на игру в изоляции, как и мы. С одной стороны, это хорошо — мы заставили соперника полностью изменить свою философию нападения. Но мы потеряли ритм, и УНИКС стал забивать почти в каждой атаке. Тем не менее, у нас всего 8 потерь за игру. При таком прессинге казанцев — это хороший показатель. Это был хороший опыт для молодых ребят. Я сказал им в раздевалке, что если они хотят играть на высоком уровне, то нужно понимать: с такой обороной шансов нет. Необходимо добавлять в защите в первую очередь. Благодарю ребят за самоотдачу — они играли с сердцем, в жёсткий контакт. УНИКС — одна из самых контактных и атлетичных команд. В этом аспекте мы им уступили. Нам нужно сделать выводы, как развивать нашу молодёжь, и быть готовыми к игре с «Астаной».

Игра с «Астаной» пройдёт в Перми 11 марта.









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