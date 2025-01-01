Проект застройки пустыря в микрорайоне Ераничи в Перми получил одобрение экспертизы Возводить дом будет ПМД Поделиться Твитнуть

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Проектная документация на строительство многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения в микрорайоне Ераничи в Перми (ул. Советской Армии, 95) 7 марта получила положительное заключение негосударственной экспертизы. Соответствующая информация опубликована на сайте ЕГРЗ.

Заключение выдало ООО «Пермь-Экспертиза ПСД». Возведением будет заниматься ООО Специализированный застройщик «ПМД-Ераничи 2» (входит в ГК ПМД). Проект подготовлен пермской компанией «Ландшафт. Архитектура. Дизайн». По данным официального сайта застройщика, сдача объекта запланирована на четвёртый квартал 2027 года.

Как сообщал «Новый компаньон», в апреле 2024 года комиссия по подготовке ПЗЗ поддержала смену территориального зонирования пустыря в Индустриальном районе. СЗ «ПМД-Ераничи» представил концепцию будущего жилого комплекса на пересечении улиц Карпинского и Советской Армии. Здесь планируется застройка по ул. Советской Армии, з/у 96 (7,6 тыс. кв. м), ул. Советской Армии, 100 (2,2 тыс. кв. м) и ул. Советской Армии, 93 (5,4 тыс. кв. м). Дома будут высотой до 14 этажей.

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