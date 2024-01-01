Комиссия по ПЗЗ одобрила застройку двух пустырей в Индустриальном районе Перми Территории будет развивать ПМД Поделиться Твитнуть

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Перми (ПЗЗ) 25 апреля поддержала смену территориального зонирования двух земельных участков в Индустриальном районе. Застройкой пустующих на данный момент территорий займётся группа компаний ПМД. Ранее оба объекта прошли общественные обсуждения.

ООО СЗ «ПМД-Ераничи» представило концепцию будущего жилого комплекса на пересечении улиц Карпинского и Советской Армии. Речь идёт о трёх участках: по ул. Советской Армии, з/у 96 (7,6 тыс. кв. м), о смежном по ул. Советской Армии, 100 (2,2 тыс. кв. м) и через дорогу напротив, за домом № 93 (5,4 тыс. кв. м). Будут построены дома высотой до 14 этажей и плотностью застройки 2,8 кв. м/га.

Данную территорию холдинг получил, передав в краевую собственность землю под стадионом «Молот» для строительства спортивного кластера. С городом заключено соглашение о развитии социальной инфраструктуры. Кроме того, застройщик планирует проработать вопрос благоустройства, в том числе, примыкающей территории.

Члены комиссии также обратили внимание, что дома будут прилегать к промышленно-складской территории, в связи с чем поступило несколько замечаний в качестве доработки концепции. Проект будет доработан и отправлен на комиссию по АГО.

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

ООО СЗ «ПМД-Индустриальный» будет осваивать территорию по ул. Оверятской, рядом с ЖК «Мир». Здесь планируется комплексное развитие территории с жилыми домами высотой до 19 этажей и коэффициентом плотности 2,22 кв. м/га. Дома предполагаются переменной этажности, с двумя доминантами.

Как сообщалось ранее, застройщик планирует построить на участке детский сад. В администрацию Перми направлено соглашение о развитии социальной инфраструктуры и улично-дорожной сети. Касательно участка была проведена работа с Центром безопасности дорожного движения Пермского края в части транспортной организации потоков с данной площадки к ш. Космонавтов. В соответствии с заключением ведомства, негативных последствий за строительством объекта не последует, но застройщик всё же принял решение организовать улично-дорожную сеть с выходом на ул. Экскаваторную.

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