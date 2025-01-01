Ботанический сад в Пермском университете закрываться не будет В вузе прокомментировали ситуацию с увольнениями сотрудников Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пресс-службе Пермского государственного национального исследовательского университета «Новому компаньону» прокомментировали слова директора Ботанического сада Сергея Шумихина о сокращении штата, что, по его мнению, может привести к отмене экскурсий, так как записывать посетителей, следить за трафиком и сохранностью коллекций будет некому.

В пресс-службе отметили, что Министерство науки и высшего образования РФ, которое является учредителем вуза, утвердило программу его оздоровления. Этот документ предполагает приведение к соотношению 60:40 количества преподавателей и административного персонала. Ранее оно было 40:60.

«За этот год в целом по университету количество административного и вспомогательного персонала уменьшилось на 8%, что не повлекло каких-либо негативных последствий для развития вуза», — сообщили в ПГНИУ, отметив, что оптимизационным кадровым процедурам предшествует «внимательный анализ реальной занятости сотрудников».

Что касается ботсада, то в течение 2023 и 2024 годов в отношении его сотрудников «неоднократно фиксировались нарушения режима труда». Например, в течение нескольких лет в Ботаническом саду был трудоустроен сотрудник на 1,5 ставки, имеющий полную занятость у другого работодателя. При этом директор ежемесячно подавал табели учёта рабочего времени с недостоверной информацией о работе этого сотрудника, рассказали в вузе.

«Зарплата выплачивалась, в том числе, и за счёт бюджетных средств. Сотрудник был уволен. Сейчас оценивается сумма возможного ущерба, материалы готовятся к передаче в правоохранительные органы», — прокомментировали в пресс-службе.

Кроме того, как утверждают в университете, обязанности дежурных дублируют функции, выполняемые частным охранным предприятием. Аналогичная работа была проведена во всех учебных корпусах университета. Вместе с этим, чтобы обеспечить сохранность коллекций и поддерживать экскурсионную деятельность, планируется изменить штатную структуру и должностные обязанностей действующих сотрудников Ботанического сада. Соответствующее распоряжение вуз уже издал.

«Вопрос закрытия Ботанического сада не стоит», — заявили в вузе.

Директор учреждения Сергей Шумихин сообщил о сокращении штата дежурных с конца февраля. По его словам, четыре сотрудника, отвечавшие за регистрацию посетителей и поддержание необходимых условий в оранжерейных комплексах, были уволены.

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