Пермский ботанический сад могут закрыть для посещений В учреждении сократили штат Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский ботанический сад ПГНИУ может прекратить проведение экскурсий. По информации rifey.ru, Сергей Шумихин, возглавляющий Ботанический сад, сообщил о сокращении штата дежурных с конца февраля. Четыре сотрудника, отвечавшие за регистрацию посетителей и поддержание необходимых условий в оранжерейных комплексах, были уволены. Согласно новому графику дежурств, опубликованному на этой неделе, с мая оставшиеся работники будут переведены на ночные смены и работу в выходные.

«Нас вынуждают закрыть сад для посещений и экскурсий, так как записывать посетителей, следить за трафиком и сохранностью коллекций будет некому. Под угрозой гибели может оказаться и уникальная коллекция Ботанического сада», — пояснил Сергей Шумихин.

Напомним, с ноября по январь экскурсии в Ботаническом саду уже прерывались из-за ремонта оранжереи.

Ботанический сад Пермского государственного университета был создан в 1922 году. Здесь работали известные учёные-ботаники Д.А. Сабинин, В.И. Баранов и Е.А. Павский, внесшие своими исследованиями большой вклад в развитие биологических наук на Урале.

В настоящее время Ботанический сад им. профессора Генкеля входит в состав регионального совета ботанических садов Урала и Поволжья, имеет статус научного учреждения и особо охраняемой природной территории. Основными научными направлениями работы являются: интродукция и акклиматизация растений, выведение и отбор новых форм и сортов, наиболее стойких и продуктивных в местных условиях.

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