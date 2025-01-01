Экскурсии по Ботаническому саду Перми возобновятся 20 января Их отменяли из-за реконструкции оранжереи Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Как сообщили в пресс-службе ПГНИУ, экскурсии в Ботанический сад на территории Пермского университета возобновятся с 20 января и будут проводится с понедельника по пятницу по предварительной записи.

«Сейчас там цветут редкие виды орхидей, кувшинки, спатифиллумы, плодоносят бананы и папайя», — говорится в информации.

Напомним, экскурсии были приостановлены в ноябре прошлого года в связи с реконструкцией оранжереи.

Ботанический сад Пермского государственного университета был создан в 1922 году. Здесь работали известные учёные-ботаники Д.А. Сабинин, В.И. Баранов и Е.А. Павский, внесшие своими исследованиями большой вклад в развитие биологических наук на Урале.

В настоящее время Ботанический сад имени профессора Генкеля входит в состав регионального Совета ботанических садов Урала и Поволжья, имеет статус научного учреждения и особо охраняемой природной территории. Основными научными направлениями работы являются: интродукция и акклиматизация растений, выведение и отбор новых форм и сортов, наиболее стойких и продуктивных в местных условиях.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.