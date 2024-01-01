Ботанический сад в Перми отменил экскурсии из-за ремонта оранжереи Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

В Ботаническом саду им. Генкеля Пермского госуниверситета с сегодняшнего дня временно приостановлены все экскурсии. Об этом сообщается в соцсетях ботсада.

Причина — начавшаяся реконструкция оранжереи.

«Коллектив Ботанического сада приносит свои извинения и надеется на скорейшее возвращение сада к экскурсионной деятельности, о чем будет проинформировано дополнительно», — сказано в информации.

Ботанический сад Пермского государственного университета был создан в 1922 году. Здесь работали известные ученые – ботаники Д.А. Сабинин, В.И. Баранов, Е.А. Павский, внесшие своими исследованиями большой вклад в развитие биологических наук на Урале.

В настоящее время Ботанический сад имени профессора Генкеля входит в состав регионального Совета ботанических садов Урала и Поволжья, имеет статус научного учреждения и особо охраняемой природной территории. Основными научными направлениями работы являются: интродукция и акклиматизация растений, выведение и отбор новых форм и сортов, наиболее стойких и продуктивных в местных условиях.

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