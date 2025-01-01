Суд не стал арестовывать пермского активиста Романа Юшкова Он не сможет выходить по ночам из дома, пользоваться телефоном и интернетом Поделиться Твитнуть

Роман Юшков

Константин Долгановский

Дзержинский районный суд Перми 7 марта отказался удовлетворить ходатайство следствия о заключении под стражу общественного активиста Романа Юшкова. Ему избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий и освободили из зала суда.

Как уточняет «Коммерсантъ-Прикамье», Юшкову запретили выходить из квартиры по ночам, а также пользоваться телефоном и интернетом. Кроме того, он должен являться на следственные действия.

Ранее Романа Юшкова задержали следователи. На активиста завели уголовное дело по ст. 282 УК РФ (разжигание ненависти или вражды и унижение человеческого достоинства).

Вчера, 6 марта, его вызвали на допрос в следственный отдел Дзержинского района, а после задержали и поместили в изолятор временного содержания. Основанием для возбуждения дела стало видео, опубликованное Юшковым в 2023 году.

Напомним, в прошлом году активист дважды подвергался административному аресту. Кроме того, в 2018 году Юшкову уже выносили обвинительный приговор по ст. 282 УК РФ. Тогда его признали виновным в унижении по национальному признаку за публикацию, размещённую в интернете, и приговорили к двум годам лишения свободы условно.

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