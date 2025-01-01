На охрану причалов Речного вокзала Перми выделили 23,3 млн рублей Подрядчика должны выбрать к концу марта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Краевое минзакупок объявило о проведении конкурса на оказание услуг по защите пассажирских причалов Речного вокзала Перми. Информация опубликована на сайте госзакупок. Заявки принимаются до 25 марта.

Согласно конкурсной документации, исполнитель должен организовать два контрольно-пропускных пункта: №1 на втором причале с 20 апреля по 15 октября и №2 на четвёртом причале с 20 апреля по 29 октября, а также восемь постов круглосуточной охраны: шесть стационарных и два мобильных.

Сотрудники обязаны защищать объекты транспортной инфраструктуры, пресекать действия нарушителей, задерживать и передавать в ФСБ или полицию лиц, проносящих или провозящих запрещённые предметы, готовящих «акты незаконного вмешательства» и пр.

Начальная (максимальная) цена — 23,3 млн руб. Ожидается, что поставщик определится 28 марта.

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