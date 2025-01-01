За неисполнение решений оперштаба в Пермском крае планируют увеличить штрафы Размер взыскания будет достигать 300 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми предложила увеличить в Прикамье размер штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение решений губернатора и оперативного штаба. Согласно информации на сайте краевого министерства экономического развития и инвестиций, проект закона отправлен на оценку регулирующего воздействия.

В документе сообщается, что инициатива разработана для снижения количества случаев неисполнения решений оперштаба. Авторы отмечают, что, в соответствии с указом президента о введении военного положения на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, Прикамье вошло в число субъектов, где введён режим базовой готовности.

В связи с этим в регионе был создан оперштаб, на контроле которого находятся указы о реализации отдельных мер антитеррористической защищённости, направленных на обеспечение общественной безопасности, о подключении систем видеонаблюдения к Единой краевой системе и о запрете использования беспилотных воздушных судов. Нарушение указов может привести к чрезвычайным последствиям по подрыву территориальной и общественной безопасности в регионе.

«Существующая мера ответственности за неисполнение решений является неэффективной. Добиться сокращения количества правонарушений возможно при усилении мер административного воздействия», — считают авторы законопроекта.

Проанализировав законодательство в ряде других регионов, инициаторы предложили увеличить штрафные санкции за неисполнение решений. Предполагается, что ужесточение штрафов будет иметь положительные последствия.

Так, за первичное правонарушение для простых жителей размер штрафов составит от 3 до 5 тыс. руб. (в существующей редакции закона размер взысканий составляет от 1 до 3 тыс. руб.), для должностных лиц предлагается установить штрафы от 30 до 40 тыс. руб. (сейчас от 10 до 20 тыс. руб.), для юридических лиц — от 200 до 300 тыс. руб. (сейчас от 20 до 50 тыс. руб.). За повторное нарушение с граждан будут взыскивать от 4 до 5 тыс. руб. (сейчас от 3 тыс.), с должностных лиц — от 40 до 50 тыс. руб. (сейчас от 20 тыс.), с юридических лиц — от 300 тыс. до 1 млн руб. (сейчас от 50 до 100 тыс.).

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