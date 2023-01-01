Елена Синица В Пермском крае ввели штрафы за неисполнение решений оперативного штаба в условиях СВО Размер штрафа будет достигать 50 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Сегодня, 25 мая, состоялось пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края. На нём депутаты поддержали закон, который предполагает введение штрафов за неисполнение решений губернатора и оперативного штаба. Изначально проект закона на рассмотрение вносили губернатор региона Дмитрий Махонин и краевая прокуратура. Депутаты парламента поддержали закон в двух чтениях.

Теперь за такие нарушения граждан могут оштрафовать на сумму от 1 до 3 тыс. руб., должностных лиц – от 10 до 20 тыс. руб., юридических лиц – от 20 до 50 тыс. руб. В пояснительной записке к проекту закона отмечалось, что «в условиях проведения СВО, которая влечёт за собой угрозу осуществления агрессивных действий в отношении каждого субъекта Российской Федерации со стороны недружественных государств, саботирование решений оперативного штаба ведёт к чрезвычайным последствиям по подрыву территориальной и общественной безопасности в регионе».

Ранее в регионе не были установлены какие-либо штрафные санкции за неисполнение решений оперштаба, отметили в пресс-службе Законодательного собрания.

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