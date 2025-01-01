Трёх участников СВО похоронят в Александровском округе Прикамья С ними простятся 9 и 10 марта Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Александровского округа / Коллаж: "Новый компаньон"

В ходе СВО погибли трое жителей Александровского округа — 38-летний Юрий Суслов, 48-летний Александр Новиков и 26-летний Роман Бурдин. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Юрий Суслов погиб 5 февраля этого года, Александр Новиков — 12 февраля, Роман Бурдин — 25 февраля. Обстоятельства смерти военнослужащих не раскрываются.

Похороны военнослужащих состоятся 9 и 10 марта. Первым похоронят Романа Бурдина. С ним простятся 9 марта в городском Дворце культуры с 12:00 до 14:00. Церемония прощания с Юрием Сусловым и Александром Новиковым будет проводиться в ДК «Энергетик» п. Яйва 10 марта. С 10:00 до 12:00 простятся с Сусловым, а с 13:00 до 15:00 с Новиковым. Обоих похоронят на кладбище в п. Яйва.

В администрации муниципалитета выразили соболезнования родным и близким погибших.



Напомним, ранее «Новый компаньон» писал о гибели на СВО уроженца п. Мирный Юрлинского района Вячеслава Ефремова. В спецоперации он служил водителем и погиб при исполнении обязанностей военной службы 5 января этого года. Военнослужащего похоронили 7 марта.

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