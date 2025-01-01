В Пермском крае простятся с военнослужащим Вячеславом Ефремовым Он погиб на СВО в начале этого года Поделиться Твитнуть

Фото: Елизавета Шалгинских

В спецоперации на территории Украины погиб уроженец п.Мирый Юрлинского района Вячеслав Ефремов. Об этом на своей странице в соцсетях рассказала глава Гайнского муниципального округа Елизавета Шалгинских.

Вячеслав Ефремов родился 20 сентября 1967 года в п. Мирный, проживал в п. Оныл. В спецоперации он служил водителем и погиб при исполнении обязанностей военной службы 5 января этого года. Обстоятельства смерти не уточняются.

«Разделяя горечь невосполнимой утраты, от себя лично и от администрации Гайнского муниципального округа искренне выражаю глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Вячеслава», — написала Галина Шалгинских.

Прощание с военнослужащим состоится сегодня, 7 марта, в Доме культуры п. Оныл. Начало в 13:30.

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