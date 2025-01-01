Скончался бывший председатель Федерации фигурного катания Пермского края Валерию Тюкову было 78 лет Поделиться Твитнуть

Министерство спорта Пермского края

Министерство спорта Пермского края сообщило о кончине Валерия Николаевича Тюкова, заслуженного тренера России по фигурному катанию и заслуженного работника физической культуры РФ.

«Вместе с супругой он воспитал целую плеяду звёзд фигурного катания, среди них призёры и победители чемпионата мира среди молодёжи. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Валерия Николаевича Тюкова», — говорится в информации.

Валерий Тюков родился 23 ноября 1946 года. В Пермь с супругой Валентиной Тюковой они переехали из Ташкента и стали работать в СДЮШОР «Орлёнок». Первыми учениками супругов, которые в 1980-1981 годах стали призёрами чемпионата мира среди юниоров, были Марина Никитюк и Рашид Кадыркаев. В 2008 году Константин Безматерных и Ксения Красильникова после двух подряд бронзовых медалей выиграли «золото». Также среди учеников Тюкова неоднократные призёры серии этапов юниорского Гран-при: Арина Ушакова — Александр Попов, Анастасия Ходкова — Павел Слюсаренко, Анастасия Кузьмина — Станислав Евдокимов, Сабина Имайкина — Андрей Новосёлов, Мария Выгалова — Егор Закроев.

С 1992 года Валерий Тюков стал членом президиума российской Федерации фигурного катания на коньках, с 1994-го — председателем региональной общественной организации «Федерация фигурного катания на коньках Пермского края».

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