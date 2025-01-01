В феврале в Перми предложение съёмного жилья выросло на 5,2% Цена незначительно снизилась Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

В Перми средняя цена долгосрочной аренды квартир осталась почти на уровне января, составив 30 тыс. руб. (снижение на 0,5% за месяц). При этом количество предложений арендного жилья увеличилось на 5,2%. Данные приводит ресурс «Яндекс Аренда».

В городах-миллионниках России средняя цена долгосрочной аренды составила около 35 тыс. руб., снизившись за месяц на 2,3%. Уменьшение средней стоимости обусловлено увеличением числа квартир, доступных для долгосрочной аренды, в среднем на 13,7% по всем городам.

По словам Романа Жукова, руководителя «Яндекс Аренды», спрос на арендное жильё растёт, но медленнее, чем предложение. Рынок пополняется не только квартирами, которые владельцы временно выставляли в начале года, но и инвестиционными квартирами из новостроек, а также вторичным жильём, продажу которого отложили, решив сдавать в аренду.

Заметнее всего аренда подешевела в Самаре (на 4,5%, до 29 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (на 4,1%, до 43 тыс. руб.) и Москве (на 3,7%, до 84 тыс. руб.). В то же время, в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге зафиксирован рост средней цены на 2,9%, до 37 и 36 тыс. руб. соответственно.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.