Минувшая зима в Прикамье оказалась одной из самых тёплых в истории наблюдений Теплее было только зимой 2019-2020 годов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Минувшая зима 2024-2025 годов в Прикамье оказалась на втором месте по теплу за всю историю наблюдений. Теплее зима была только в 2019-2020 годах. Авторы проекта «Опасные природные явления Пермского края» подвели итоги сезона.

Средняя температура воздуха оказалась в пределах от -6,3° в Чайковском до -9,9° в Бисере, что теплее нормы на 4-5°. В Перми показатель превысил норму на 4,5° и сложился на уровне -7,1°. По сравнению с прошлой зимой температура воздуха в регионе оказалась выше более чем на 5°, но чуть ниже, чем зимой 2019-2020 годов. Тогда средняя температура составляла -6,2° (от -4,8° в Чайковском до -9,1° в Бисере). Декабрь-2024 оказался теплее нормы на 4-5°, январь — на 5,5-7,5°, февраль — на 3°. До середины февраля зима 2024-2025 была теплее зимы 2019/20.

«Особенностью нынешней зимы стало полное отсутствие сильных похолоданий и самые высокие минимумы температуры в истории наблюдений. В Перми отмечен всего один день с температурой воздуха ниже -25° и пять дней с температурой ниже -20°. На ряде метеостанций края отметка -25° не была отмечена ни разу, а 30-градусные морозы наблюдались только в Вае, Кыне и Усть-Чёрной, и только в феврале», — рассказали эксперты.

Дней с оттепелью оказалось больше нормы, но меньше рекордных значений. В Перми таких дней было 14 (зимой 2019-2020 годов таких дней было 22, а зимой 2006-2007 годов — 25). Абсолютный максимум температуры был отмечен 26 февраля в Бисере (+4,6°). Большое количество осадков наблюдалось на севере и востоке Прикамья: 257 мм в Губахе, 250 мм в Чердыни, 243 мм в Бисере и Вае — это 140-150% от нормы. В остальных районах выпало от 130 до 200 мм осадков, в Перми 145 мм — это 100-140% от нормы.

Аномально снежным оказался январь, в феврале на большей части территории осадков выпало меньше нормы. К третьему месяцу зимы в Вае, Бисере и Губахе максимумы высоты снежного покрова составили 103-108 см. В остальных районах показатель близок к норме, около 60 см. Из опасных явлений отмечались сложные гололёдно-изморозевые отложения на проводах, которые приводили к обрывам ЛЭП и нарушению электроснабжения в населённых пунктах.

Ранее «Новый компаньон» писал, что начало марта будет облачным и снежным. Под конец недели, 7-9 марта, ожидается похолодание в ночные часы до -13…-8°, при прояснениях до -20…-15°. Но уже 9 марта в течение дня воздух прогреется до -3…+2°.

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