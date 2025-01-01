Неделя в Прикамье будет умеренно тёплой и снежной В воскресенье потеплеет до +2° Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На погоду в Прикамье в течение недели 3-7 марта окажет влияние циклон. По прогнозу Пермского ЦГМС, погода ожидается умеренно тёплой, с небольшими и умеренными снегопадами.

В понедельник, 3 марта, атмосферное давление будет падать, пройдёт небольшой снег, в том числе в Перми. Ветер установится южной четверти, со скоростью 4-9 м/с. Днём воздух прогреется до -5…0°, в краевой столице — до -4…-2°.

«Похолодание за счёт устойчивых прояснений ожидается в ночные часы 7-9 марта -13…-8°, при прояснениях -20…-15°. Но в связи со смещением тёплого фронта через регион в течение дня 9 марта потеплеет до -3…+2°, и выпадет умеренный снег, местами сильный мокрый снег», — сообщают эксперты.

Ранее метеорологи составили прогноз погоды на месяц. Ожидается, что температура воздуха в марте 2025 года будет чуть выше нормы. Первая оттепель может прийти уже в начале третьей пятидневки.

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