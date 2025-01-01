Март 2025 года в Пермском крае ожидается теплее нормы Первая декада будет облачной и умеренно тёплой Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Погода в первый месяц весны в Прикамье ожидается теплее нормы. Как сообщают авторы проекта «Опасные природные явления Пермского края», по прогнозам моделей CFS/NCEP и Северо-Евразийского климатического центра ПЛАВ и ГГО, отклонение от нормы может составить 3-4° или 1-2° при норме среднемесячной температуры -4°.

По средней температуре воздуха март 2025 года может оказаться похожим на март 2024-го или немного теплее. Количество осадков будет около или больше нормы, в первую половину месяца возможен избыток осадков.

«В конце первой декады (7-10 марта) вероятно похолодание по мере заполнения высотной ложбины и её смещения на восток, в Зауралье. В результате первая декада марта ожидается облачной и умеренно тёплой, на 1-2° теплее нормы», — отмечают эксперты.

Ночная температура воздуха ожидается в пределах -5…-10°, днём 0…-5°. Ближе к концу декады с поступлением более холодной воздушной массы по ночам температура может опускаться до -10…-15° и ниже, днём -3…-8°. Осадки будут небольшими, сильные снегопады пока не ожидаются.

В случае мощного выноса тепла с Атлантики в западную часть ЕТР и территории Пермского края, в регион могут прийти первые серьёзные оттепели до +5° в начале третьей пятидневки. В этом случае вторая декада может оказаться умеренно тёплой, со значительными колебаниями температуры, с избытком осадков.

Прогноз на третью декаду пока не определён, возможно ослабление циклонической активности и уменьшение количества осадков, атмосферное давление выше нормы. При В этом случае ожидается малооблачная погода и значительный суточный ход температуры воздуха с прогревом до +5…+10° днём.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 26 февраля, на Северном и Среднем Урале были зафиксированы аномально высокие температуры. В Пермском крае в п. Бисер термометры показали +4,6°, что стало самым высоким значением для этой даты за всю историю наблюдений.

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