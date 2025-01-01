Температура в Пермском крае поднялась до рекордных +4,6 градуса В ближайшие дни ожидается похолодание Поделиться Твитнуть

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В среду, 26 февраля, аномально высокие температуры зафиксированы на Северном и Среднем Урале, что стало следствием распада высотного тёплого антициклона. Об этом сообщил Telegram-канал «Опасные природные явления Пермского края» ГИС-центра ПГНИУ.

В Североуральске Свердловской области был отмечен температурный максимум в +9,1˚, а в Ивделе того же региона +8,8˚.

В Пермском крае в п. Бисер термометры показали +4,6˚, что стало самым высоким значением для 26 февраля за всю историю наблюдений. В Кочёво также было аномально тепло для конца февраля — +2,7˚.

В то же время на юге Пермского края 26 февраля дневная температура оставалась отрицательной, а в некоторых районах опускалась ниже -5˚ (например, в Ножовке -6,4˚).

По прогнозам метеорологов, 27 февраля антициклон прекратит своё существование, и тёплая воздушная масса переместится на северо-запад, что приведёт к снижению дневных температур.





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