Стоимость обследования дома с трещинами на Подлесной в Перми снизилась на 56% Работы выполнит компания из Башкирии Поделиться Твитнуть

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми заключил контракт на выполнение работ по обследованию многоквартирного дома по ул. Подлесной, 3а с компанией из Башкирии — с ООО «Стройэксперт».

Согласно опубликованным данным на сайте госзакупок, участие в конкурсных процедурах приняли 11 организаций, две из них отозвали заявки. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 1,8 млн руб. «Стройэксперт» предложил выполнить работы за наименьшую сумму — 779 тыс. руб. Таким образом, начальная цена снизилась на 56%.

В построенном в 2005 году доме ранее были обнаружены трещины. Подрядчик должен провести мониторинг их технического состояния, фундамента и тепловизионное обследование здание. Дата начала исполнения контракта — 10 марта, срок исполнения — 14 октября.

По данным checko.ru, ООО «Стройэксперт» зарегистрировано в Стерлитамаке в 2023 году. Компания ведёт деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования и строительного контроля, а также консультирует в этих областях. Является участником госзакупок, всего было заключено 12 госконтрактов с муниципальными организациями Башкирии, Удмуртии, Татарстана, Курганской и Челябинской областей и др.

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