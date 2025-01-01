В Перми обследуют дом с трещинами на Подлесной Власти выделили на это 1,8 млн рублей Поделиться Твитнуть

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми проводит запрос котировок в электронной форме на выполнение работ по обследованию многоквартирного дома по ул. Подлесной, 3а, жильцы которого ранее жаловались на трещины в здании.

Согласно информации на сайте госзакупок, начальная цена составляет 1,8 млн руб., дата подведения итогов — 5 марта. Работы должны будут выполнены с 10 марта до 5 сентября. Финансирование предусмотрено из бюджета города.

Исполнитель должен провести мониторинг технического состояния трещин, фундамента и тепловизионное обследование. Проверке подлежат наружные и внутренние несущие стены и фундамент здания. По итогам выполненных работ необходимо подготовить техническое заключение.

Напомним, 16-этажный дом на ул. Подлесной был сдан Трестом № 14 в 2005 году. Спустя несколько лет в его несущих конструкциях были обнаружены трещины, жильцы обратились в суд. Краевое правительство приняло решение об обследовании дома за счёт Фонда капремонта.

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