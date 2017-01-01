В предаварийных домах на Подлесной и Ветлужской в Перми проведут капремонт

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Подрядная организация ООО «Стройдиагностика» завершила комплексное инструментальное обследование предаварийных домов на ул. Подлесной, 3а и ул. Ветлужской, 66 в Перми и приступила к разработке проектно-сметной документации по проведению капитального ремонта.

Как сообщают в пресс-службе Фонда капитального ремонта Прикамья, в настоящее время техническое состояние домов оценивается как ограниченно работоспособное, однако выявлено постоянное развитие деформации строительных конструкций: трещины в несущих стенах, разрушение отмостки.

«По итогам обследования Фонд получил полную и актуальную информацию о состоянии этих домов. Подрядчик составил подробную дефектную ведомость по каждому объекту. При разработке проектно-сметной документации будут учтены ремонтные работы, которые необходимы для устранения выявленных дефектов», — сообщил и. о. генерального директора Фонда капремонта Дмитрий Баранов.

Отметим, в обоих домах проектная документация предусматривает капитальный ремонт крыши, фасада и несущих конструкций.

Напомним, 22 января заместитель председателя правительства Пермского края Антон Удальёв вместе с представителями Фонда капитального ремонта встретился с жильцами дома по ул. Подлесная, 3а, где собственники квартир пожаловались на неудовлетворительное состояние дома: трещины в несущих стенах и вываливающиеся кирпичи. Аналогичная ситуация в Перми сложилась и с другим относительно новым домом — по адресу: ул. Ветлужская, 66. Дом был сдан в 1999 году, однако в фасаде здания уже образовались трещины. По итогам встречи Антон Удальёв дал поручение Дмитрию Баранову провести капитальный ремонт в обоих домах в кратчайшие сроки.