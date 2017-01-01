Фонд капремонта проведёт обследование разрушающихся новых домов Дом по улице Подлесной, 3а в Перми отремонтируют в течение 2018 года

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22 января заместитель председателя Правительства Пермского края Антон Удальёв вместе с представителями Фонда капитального ремонта встретился с жильцами дома по ул. Подлесная, 3а. В 16-этажном доме проживает более 700 человек. На встрече жильцы пожаловались на неудовлетворительное состояние дома. Дом был сдан в 2005 году, но, несмотря на небольшой срок эксплуатации, в несущих стенах дома уже появились трещины, а из фасада выдавливаются кирпичи.

И.о. генерального директора фонда Дмитрий Баранов сообщил, что ведомство выберет подрядчика для проведения инструментального обследования «проблемного» дома в течение двух месяцев.

«Стоимость работ — порядка 2 млн руб. Деньги будут выделены из средств Фонда капитального ремонта. Обследование даст полную картину относительно состояния дома на сегодняшний день и позволит точно определить, в каких именно работах нуждается дом в первую очередь. Работы непосредственно по капитальному ремонту будут проведены в течение 2018 года», — пояснил глава фонда капремонта.

Аналогичная ситуация в Перми сложилась и с другим относительно новым домом — по адресу: ул. Ветлужская, 66. Дом был сдан в 1999 году, однако в фасаде здания уже образовались трещины. Фонд капитального ремонта также проведет инструментальное обследование многоэтажного здания, сообщает пресс-служба ведомства.

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