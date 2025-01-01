БК «Парма» покинул защитник Алекс Хэмилтон Американец будет выступать за «Пари НН» Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Американский защитник Алекс Хэмилтон покинул пермский баскетбольный клуб «Парма». Об этом стало известно 6 марта. Как сообщили в пресс-службе команды, игрок продолжит карьеру в другом клубе. Подробности не раскрываются.

Как стало известно в этот же день, Хэмилтон перешёл в БК «Пари Нижний Новогород». Отмечается, что он пропустит «Финал Четырёх» Winline Кубка России, но в скором времени сыграет за нижегородцев в Единой лиге ВТБ.

«БК "Пари НН" подписал контракт до конца сезона с 31-летним американским защитником Алексом Хэмилтоном. Нынешний сезон защитник начинал в составе "Пармы", набирая в среднем за игру 11,9 очка, 3,6 подбора, 4,2 передачи и 1,5 перехвата в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ», — информирует пресс-служба клуба Нижнего Новгорода.

В феврале «Парма» усилила команду 30-летним американским разыгрывающим Стэнли Уиттакером. Соглашение действует до конца текущего сезона. За 19 игр в сезоне 2024/25 в составе «Уралмаша» его средние показатели составили 13,3 очка, 3,9 передачи, 2,7 подбора и 1,1 перехвата за игру.

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